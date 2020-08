LA TRAGEDIA

MAJANO Tragico incidente stradale attorno alle 9.30 di ieri lungo la regionale 463, in comune di Majano, lungo la direttrice che porta a Osoppo, all'altezza della Casa del pollame, dove si immette una strada comunale, via Ponte Ledra, all'altezza della progressiva chilometrica 4 + 800. Le ferite riportate non hanno lasciato scampo ad un motociclista di 49 anni, Marco Vendramini, residente a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, dove viveva in via Antonio Segni: lascia una figlia di 16 anni e la moglie originaria di Castelfranco Veneto.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale di Majano, il veneto che procedeva in direzione nord, ha prima urtato il veicolo che lo precedeva, un furgoncino Ape Piaggio dove a bordo c'erano due anziani di Buja, rimasti illesi. Uno schianto violento che ha visto il centauro sbalzato di sella. Poi dopo essere caduto sull'asfalto, sarebbe stato travolto da un autoarticolato che procedeva nel senso opposto di marcia, il quale non si sarebbe fermato. Troppo gravi le ferite riportate dal motociclista, soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con una ambulanza e un'automedica dal vicino pronto soccorso di San Daniele del Friuli e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli. L'uomo purtroppo era già deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i disperati tentativi dell'equipe medica.

L'APPELLO

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della municipale majanese che subito dopo il fatto hanno lanciato un appello per trovare eventuali testimoni che potessero aver visto l'incidente e il mezzo pesante che si sarebbe allontanato. Sul posto in supporto anche i Carabinieri di Osoppo che hanno collaborato nella gestione della viabilità. La strada regionale infatti è rimasta chiusa fino a tarda mattinata per consentire i soccorsi e i rilievi che non sono stati semplici. Il corpo dell'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

LA SVOLTA

In serata, la svolta: grazie alla sinergia operativa tra gli agenti della Polizia locale di Majano, quelli di San Daniele del Friuli e dei colleghi di Brescia, nel tardo pomeriggio di ieri è stato individuato il conducente del mezzo pesante che ha travolto il quarantanovenne di Motta di Livenza sulla regionale a Majano. Si tratta di un uomo di Brescia denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA