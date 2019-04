Motocavalcate tra la natura La condanna di Legambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I SINDACI DELL'UTITOLMEZZO Preferiscono non rilasciare dichiarazioni riguardo all'ordine del giorno approvato dall'assemblea dei sindaci dell'Uti della Carnia in cui si chiede alla Regione, tra le altre cose, un disciplinare affinché si possa valutare la sostenibilità delle varie motostaffette che si svolgono in Friuli. Gli organizzatori della Motocavalcata delle Alpi Carniche «tra le più grandi del triveneto e leader in Europa» ritengono opportuno evitare di gettare benzina sul fuoco di un incendio che da anni cova sotto le braci e che...