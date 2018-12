«Mostre e manifestazioni per creare nuovo appeal»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Finisce un anno, ne inizia uno nuovo: è il momento in cui si spera le cose cambino e, soprattutto, migliorino. Per il sindaco Pietro Fontanini, l'auspicio è che l'anno in arrivo sia quello del rilancio della città: «Spero che il 2019 sia l'anno della ripresa dice - Udine sta soffrendo in maniera pesante per quella maledetta crisi che ci tocca ancora in maniera molto forte. Mi auguro di tornare a portare speranza alla città e farne di nuovo un punto di riferimento non solo del Friuli, ma anche per le zone di confine. Puntiamo molto su...