IL CASO

MAJANO Omissione di soccorso. C'è anche questa accusa tra quelle mosse nei confronti del camionista lombardo di 49 anni, V.D. Le sue iniziali, fermato nella serata di mercoledì dalla polizia locale di Majano a seguito dell'incidente stradale che è costato la vita a Marco Vendramini, motociclista di 49 anni di Motta di Livenza, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Da quanto ricostruito dagli agenti della municipale majanese, il centauro che nella mattinata stava transitando lungo la strada regionale 463, in direzione Osoppo, si sarebbe infilato sotto un furgoncino Ape Piaggio, cadendo sull'asfalto, per poi venire travolto dal mezzo pesante che procedeva sul senso opposto di marcia. Da qui le accuse di omicidio stradale per il conducente del camion, italiano residente a Prevalle in provincia di Brescia che, seppur impossibilitato nell'evitare l'impatto, invece di prestare soccorso al motociclista, si sarebbe fermato per comprendere cosa fosse accaduto per poi scappare facendo così scattare, in questo caso, la ben più grave accusa di omissione di soccorso la quale si aggiunge quindi a quella di omicidio stradale all'interno del fascicolo aperto in Procura a Udine dal pm De Franceschi. Anche se lo stesso autista si sarebbe giustificato spiegando di non essersi accorto di nulla, ad inchiodarlo ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte sul posto dagli agenti. A Motta di Livenza nel frattempo i familiari di Vendramini attendono il nullaosta per i funerali.

L'ALTRO INCIDENTE

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri in Carnia, lungo la strada statale 52 bis di Passo di Monte Croce Carnico, in comune di Paluzza, all'altezza della curva che porta in località Moscardo.

A scontrarsi secondo le prime ricostruzioni una Fiat Seicento e una moto condotta da un cittadino tedesco. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo e i Carabinieri per i rilievi.

Per il centauro ferito gravemente a seguito dell'impatto, è stata tentata una lunga rianimazione da parte dell'equipe medica ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

