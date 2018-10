Morto per il virus del Nilo, a Codroipo scatta oggi la disinfestazione a tappeto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDACODROIPO Dopo il terzo caso con esito fatale di West Nile virus che ha provocato la morte di un cinquatottenne di Baiuzzo, frazione di Codroipo, scatta oggi la disinfestazione. Nella mattinata di ieri il sindaco Fabio Marchetti ha infatti firmato l'ordinanza per procedere con il trattamento che riguarderà un raggio di 200 metri dall'abitazione di Germano Mazzorini in via Comugne, deceduto nella clinica di malattie dell'Asuiud dopo diversi giorni di ricovero a causa di una rombo-encefalite causata da West Nile virus.L'intervento...