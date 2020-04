La Valle del But piange ancora un suo anziano ospite della Casa di Riposo di Paluzza. Ma stavolta il Covid19 a quanto pare non c'entra. La vittima di 82 anni, originaria di Sutrio non rientrava tra i casi positivi al coronavirus, avendo registrato per ben tre volte la negatività al tampone. L'uomo presentava problemi respiratori che, dopo un adeguato trattamento, aveva superato da alcuni giorni e le sue condizioni parevano in deciso miglioramento. Ieri mattina, l'inaspettato epilogo. Nella struttura che ha visto il decesso di 12 ospiti, venerdì sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale attualmente operante, sia ai casi negativi che ai casi positivi al termine del periodo di quarantena. L'esito non è ancora stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione ma non vi dovrebbero essere nuovi casi positivi e la quasi totalità dei precedenti positivi ha avuto un esito negativo. Nei primi giorni si terranno i tamponi agli ospiti sia positivi che negativi, oltre 80 persone in tutto. I casi positivi che dopo il secondo tampone verranno considerati clinicamente guariti, verranno spostati in alcuni reparti dove è già stata effettuata la bonifica ambientale, per un ulteriore periodo di osservazione precauzionale.

