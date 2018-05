Morte di Astori ancora un mese per il deposito della perizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Ci vorrà ancora un mese prima di conoscere il responso completo dei medici legali chiamati a fare luce sulle cause del decesso di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto improvvisamente il 4 marzo all'età di 31 anni a Udine. Gli esperti hanno chiesto alla Procura una proroga di 30 giorni per il deposito della loro perizia; si è resa necessaria per gli ultimi accertamenti. Nel primissimo responso, all'esito dell'autopsia del 6 marzo a Udine, l'anatomopatologo e professore dell'Università di Udine Carlo Moreschi e...