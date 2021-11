Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MINORANZEPORDENONE E UDINE I contagiati da Covid continuano a crescere in regione, ieri 782 i censiti secondo il rapporto quotidiano della giunta regionale, e tutta l'opposizione in consiglio regionale si compatta per chiedere alla'esecutivo «chiarezza sulla gestione dell'emergenza», rivolgendosi direttamente al presidente Massimiliano Fedriga e al suo vice e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri i capigruppo Diego Moretti (Pd),...