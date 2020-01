Morta nello schianto, perizia sui telefoni

L'ADDIO

BUTTRIO Potrebbero arrivare dalla perizia disposta sui cellulari dei conducenti indagati, elementi utili a ricostruire le cause del tragico incidente stradale di San Silvestro a Buttrio, costato la vita alla trentacinquenne Mirella Candussio.

LA CONSULENZA

Lunedì 13 gennaio, alle 9.30, il pubblico ministero incaricato del fascicolo conferirà un'ulteriore consulenza tecnica all'appuntato scelto dei carabinieri Roberto Capone, in forza presso il laboratorio di Informatica Forense della Procura di Udine, sui telefoni cellulari dei due indagati, anche questi sequestrati, per verificare se al momento dello schianto li stessero utilizzando per parlare o per navigare in Internet. La famiglia di Mirella si è affidata Studio3A-Valore spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che la assiste in collaborazione con l'avv. Elisabetta Zuliani, del foro di Udine.

LA PROCURA

Com'è noto, sul terribile sinistro il pubblico ministero della Procura di Udine, Luca Olivotto, ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale iscrivendo nel registro degli indagati l'amica del cuore e coetanea della vittima, U.B., che guidava la Fiat Panda su cui Mirella era trasportata (le due giovani si stavano recando ad una cena per festeggiare un Capodanno finito invece in tragedia) e S.N., 62 anni, di origine serba e residente a Gradisca d'Isonzo, che ha tamponato l'utilitaria, appena immessasi sulla Regionale 56 da via Beltrame, con la sua Audi A6.

L'AUTOPSIA

Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane, che è stata effettuata martedì pomeriggio presso la cella mortuaria dell'ospedale della Misericordia di Udine; ieri inoltre è stato affidato l'incarico di una perizia cinematica per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, con inizio delle operazioni peritali alle 14 sui due veicoli presso l'officina dove sono stati posti sotto sequestro. Espletato l'esame autoptico, il magistrato mercoledì ha quindi dato il nulla osta ai familiari, che hanno così potuto fissare la data dei funerali.

I FUNERALI

Esequie che si terranno domani pomeriggio, nella chiesa della frazione di Camino di Buttrio. Saranno in molti a partecipare alla cerimonia, per onorare la memoria di Mirella e anche per stringersi attorno a mamma Luciana, con cui la trentacinquenne abitava, alla sorella Silvia, a cui era legatissima, e ai suoi tre amati nipotini Raul, Daniel e Nicola. In particolare, ci saranno i suoi ex compagni di classe che, assieme alla sorella, hanno voluto organizzare, all'uscita dalla chiesa, un toccante momento di raccoglimento intorno alla bara alle note della canzone prediletta dalla giovane, Wish You Were Here dei Pink Floyd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

