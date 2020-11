L'INCIDENTE

CODROIPO Si stavano recando in ospedale a San Daniele del Friuli per una visita di routine, quando sono rimasti coinvolti in un tragico incidente stradale. Una mattinata drammatica, ieri, per la famiglia Odorico di Camino al Tagliamento, in viaggio lungo la strada regionale 643, a Codroipo. Luigi Odorico, la moglie Maria Teresa e il figlio Valentino erano partiti all'alba, a bordo della loro Peugeot 106, diretti verso il nosocomio del Friuli Collinare quando, poco prima delle ore 7, si sono scontrati frontalmente contro un'Audi A3, condotta da un ragazzo di 23 anni di Pasian di Prato. Lo schianto, violentissimo, è avvenuto poco dopo la rotonda del bivio Coseat, che dalla SS13 Pontebbana porta verso Pannellia di Sedegliano, all'altezza dell'incrocio con via San Rocco che porta alla frazione di Pozzo. Padre, madre e figlio sono rimasti incastrati nell'abitacolo dell'utilitaria blu, accartocciata. I primi a intervenire sono stati alcuni militari dell'Esercito del Reggimento Lancieri di Novara, di stanza a Goricizza, che in transito si sono fermati a prestare i primi soccorsi mentre altri automobilisti hanno avvisato la sala operativa del Nue 112. Sul posto due ambulanze da San Vito al Tagliamento e da San Daniele, l'elisoccorso da Udine e i vigili del fuoco volontari di Codroipo e una squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Per la signora Maria Teresa, di 72 anni, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, non c'è stato nulla da fare, è morta per le gravissime ferite riportate. Ferito in maniera molto grave anche il figlio Valentino, di 39 anni, trasferito d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, così come sono stati soccorsi anche il padre Luigi e il conducente dell'altro mezzo coinvolto nello scontro, feriti in maniera meno grave, trasportati pure loro in ospedale. A occuparsi dei rilievi la Polizia Locale di Codroipo che sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro per capire se ci sia stata un'invasione di carreggiata all'origine del frontale. L'arteria è rimasta chiusa per alcune ore, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. Grande dolore nella comunità di Camino al Tagliamento, con il sindaco Nicola Locatelli, che si è fatto interprete della commozione collettiva: «La signora Maria Teresa, casalinga, era una persona buona e onesta la ricorda il primo cittadino risiedeva nel capoluogo assieme al marito, in pensione dopo una vita di lavoro come muratore. La speranza di tutti è che le condizioni sia del signor Luigi, sia del figlio Valentino, imprenditore grafico e creativo, possano migliorare al più presto».

Valentino Odorico, infatti, lavora nel settore della moda e della comunicazione, presente anche a Milano e in Svizzera, dove ha condotto programmi di informazione dedicati alla moda.

NUOVO ASSALTO AL BANCOMAT

Dopo il blitz notturno tra domenica e lunedì a Premariacco, nuovo tentato furto degli hacker dei bancomat in Friuli. A essere preso di mira, la notte scorsa, lo sportello Atm della Credit Agricole - Friuladria di Moggio Udinese. I malviventi hanno cercato di manomettere l'erogatore automatico della filiale di via della Chiesa 9, nel centro del paese, mediante la chirurgica forzatura dello sportello e il collegamento con un pc portatile. Si sono serviti anche di uno smartphone. Probabilmente disturbati dall'attivazione del sistema di allarme, hanno abbandonato computer e telefono sul posto, fuggendo senza prelevare denaro. Sul posto, inviati dalla Centrale dei carabinieri di Tarvisio allertata dall'istituto di vigilanza privata Securitalia, i carabinieri di Chiusaforte, Moggio Udinese e il Nucleo operativo di Tarvisio.

