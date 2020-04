IL CASO

LATISANA Sarà l'autopsia a fare piena chiarezza sulla causa che ha segnalato la morte di Ambra Ravanello, la 31enne di San Michele al Tagliamento. L'autorità giudiziaria friulana ha infatti disposto gli accertamenti autoptici e istologici sul corpo della giovane mamma trovata morta venerdì in casa a Latisana. La salma sarà quindi trasferita a Udine per l'esame autoptico che permetterà al medico legale di capire se il decesso sia sopraggiunto per un malore, ed evidentemente quale, e il motivo per cui Ambra ha perso i sensi. Il corpo è stato trovato dal compagno Matteo che, venerdi rientrato a casa nel primo pomeriggio, ha scoperto la mamma del loro bimbo di 3 anni riversa sul pavimento. Per un'ora il personale del Pronto soccorso Latisanese ha cercato di rianimare la 31enne, arrendendosi solo davanti alla triste verità. I carabinieri hanno poi appurato anche un ematoma che la donna si sarebbe procurata nella caduta. Sono infatti escluse responsabilità di altre persone. Intanto il cordoglio è unanime tra il Portogruarese e la Bassa friulana. Ambra Ravanello, che aveva abitato a lungo in centro a San Michele con i genitori Andrina e Mauro, lavorava per la Sme di Portogruaro. Con Matteo aveva formato la sua nuova famiglia che, tre anni fa con l'arrivo del loro bimbo, aveva completato il cerchio di una bella storia d'amore.

M.Cor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA