Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAUDINE È risultato positivo all'alcoltest il 43 enne residente nella provincia di Gorizia che giovedì sera ha travolto mortalmente Nerina Candidi Tommasi, di 82 anni, mentre attraversava la strada in via Gorizia, a Udine, all'intersezione con via Monte Mangart. Ora l'uomo, R. B. le sue iniziali, originario del Kossovo e dipendente di una impresa edile della provincia di Udine, è indagato per omicidio stradale aggravato. Secondo...