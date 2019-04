Moria di api, ricorso bis della Procura in Cassazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE È stato depositato ieri in Cassazione un ricorso presentato dalla Procura avverso la seconda ordinanza con cui, nelle scorse settimane, il Tribunale del Riesame di Udine aveva annullato i sequestri di alcuni campi coltivati a mais e disposto la restituzione dei fondi agli aventi diritto. Fondi a cui erano stati apposti in precedenza i sigilli con inibizione per l'anno 2019 alla coltivazione di mais conciato con qualsivoglia principio attivo tossico per le api, in esecuzione di diversi decreti di sequestro preventivo emessi da...