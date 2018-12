Moria delle api, il duro monito dell'Ersa ai coltivatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Dopo le inchieste, i sequestri, i primi processi e i successivi patteggiamenti, in Friuli Venezia Giulia la moria di api a causa di prodotti fitosanitari è un fenomeno ancora frequente, nonostante le limitazioni e i divieti d'uso che sono stati imposti sull'utilizzo di insetticidi.A mettere in guardia nuovamente sul problema è l'Ersa, che proprio per questo intende programmare attività per migliorare l'azione informativa ad agricoltori, tecnici e consulenti, per mezzo di convegni e incontri tecnici a tema sull'uso...