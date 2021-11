Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPISODIOUDINE Aggredisce, morde e rapina la nonna per sottrarle del denaro.Ma il piano di un 21enne udinese non è andato a buon fine.Il ragazzo, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sottratto 70 euro alla parente mentre la povera nonnina è finita in ospedale.Ad individuare il ragazzo e a coglierlo in flagranza di reato sono statii Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo...