Il primo pacco sospetto è stato trovato ieri mattina sulla porta del municipio di Montereale Valcellina. Erano le sei e la macchina elettorale stava per mettersi in moto. Sul pacco c'era il simbolo che indica un pericolo radioattivo e lo striscione si riferiva alle esercitazioni militari che vengono organizzate nel vicino poligono. Poco più tardi sono stati trovati pacco e striscioni di protesta identici in corrispondenza dei pali che delimitano l'area del poligono. La vostra m... - diceva la scritta - portatevela via». Oppure Servitori dello Stato andatevene.

Un'azione dei pacifisti? Difficile stabilirlo. Potrebbe trattarsi anche di un'azione dimostrativa organizzata da qualche persona che non gradisce le limitazioni d'accesso imposte, per sicurezza, all'area. Sui pali c'è in fatti un codice QR, un codice a barre leggibile attraverso un'applicazione del telefonino. Cacciatori, camminatori o cercatori di funghi che vogliono accedere al poligono possono utilizzarlo per sapere se sono in corso esercitazioni. In quel caso l'accesso è vietato. Altrimenti sul telefonino compare il via libera.

Ieri, giornata di elezioni amministrative per l'elezione del nuovo sindaco, l'azione ha sicuramente avuto eco. Chiunque andasse in municipio per ritirare la scheda elettorale o passasse da quelle parti ha sicuramente notato i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Montereale e, nel pomeriggio, gli artificieri della Polizia di Stato. Per precauzione, infatti, prima di rimuovere i due pacchi si è preferito seguire la procedura prevista in questi casi.

La squadra del Nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico dei pompieri di Pordenone, che si è staccata dall'intervento alla Snua di Aviano, non ha rilevato attività radioattiva. A quel punto, per scrupolo, sono intervenuti gli artificieri che la Polizia di Stato aveva a disposizioni a Pordenonelegge. I due pacchi sono stati fatti brillare nel primo pomeriggio. Contenevano soltanto un po' di ghiaia. Saranno adesso gli accertamenti dei carabinieri a cercare di far luce sull'episodio e individuare il responsabile di quello che è stato a tutti gli effetti un procurato allarme.

