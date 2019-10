Monte Croce, rispunta l'ipotesi traforo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀUDINE Torna d'attualità un possibile traforo al Passo di Monte Croce Carnico, per collegamenti più rapidi tra Friuli Venezia Giulia e centro Europa, in particolare lungo l'asse che porta a Monaco di Baviera?«È un tema tornato in auge», conferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti. «Sicuramente di qua dal confine. Tutto da verificare, invece, l'interesse in Austria». Ed è per questo che in agenda, «tra una ventina di giorni» l'assessore ha in programma un incontro con il suo omologo carinziano, al...