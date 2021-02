L'INTESA

UDINE Accordo tra Consorzio Dop e Agrifood FVG: in questa maniera i consumatori potranno riconoscere il formaggio prodotto in regione.

Sostenibilità e tracciabilità: sono questi i due cardini del marchio IoSonoFvg e grazie all'adesione del Consorzio interregionale di tutela del formaggio Montasio Dop, appena ufficializzata con l'accordo sottoscritto con Agrifood Fvg, i consumatori avranno un'opportunità in più, cioè quella di poter riconoscere facilmente le forme e le fette prodotte in Friuli Venezia Giulia. Il Consorzio Montasio Dop - che riunisce 42 produttori e 16 stagionatori distribuiti in tutta la regione Friuli Venezia Giulia e in Veneto nelle province di Treviso e Belluno e in parte di quelle di Venezia e Padova , come ha già fatto una settantina di imprese agroalimentari, ha appena aderito al marchio regionale Io sono Fvg. La firma dell'accordo è stata fatta da Valentino Pivetta, presidente del Consorzio, e da Claudio Filipuzzi, presidente di Agrifood Fvg, che si occupa della gestione del brand per conto della Regione.

Così, molto presto, anche sulle confezioni del tipico formaggio locale apparirà il marchio blu, il quale, tramite QR code abbinato, consente al consumatore di verificare l'origine delle materie prime e quindi di conoscere l'intera filiera. Attualmente, l'identificazione precisa del produttore è consentito soltanto dal codice impresso attraverso la fascetta sulla crosta della forma.

«Il progetto Io Sono Fvg, con l'adesione del Consorzio Montasio, acquista un importante protagonista del patrimonio agroalimentare del Friuli Venezia Giulia ha commentato Filipuzzi -. Con questa nuova collaborazione puntiamo a dare nuovo slancio all'intera filiera lattierocasearia regionale e a farle riconoscere dal mercato il giusto valore aggiunto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA