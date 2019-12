Montagna, per Capodanno due terzi degli hotel sono già prenotati

TURISMO

UDINE La montagna si prepara a riempirsi di turisti in vista di Capodanno. E i numeri sono in linea con quelli dello scorso anno, come racconta Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg: «Gli hotel, tanto in Carnia quanto nel Tarvisiano, saranno pieni al 70% per il periodo post natalizio - racconta - e nella località di punta i soggiorni avranno una durata media di 4-5 giorni. Per le stazioni sciistiche minori, invece, la permanenza sarà leggermente inferiore, fra le due e le tre giornate». Dopo un Natale in città, o comunque casalingo, i visitatori cominceranno a muoversi. In montagna la neve ha già fatto capolino, ma l'auspicio è che ci siano ulteriori precipitazioni nel prossimo periodo: «Speriamo che il meteo sia clemente - aggiunge Schneider -, sappiamo che la gente ama la montagna per stare tranquilla, per poi uscire a festeggiare il Capodanno con tutto il fascino del contorno delle nostre zone. A prescindere dall'arrivo della neve, non credo ci saranno disdette nelle prenotazioni». Da dove provengono i visitatori? «Di stranieri ne sono previsti davvero pochi, mentre a fare la parte del leone saranno, oltre ai friulani, anche turisti provenienti da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia» anticipa la presidente di Federalberghi Fvg. Dopo il 1° gennaio è previsto un fisiologico calo di presenze, poi pronte a riprendere quota dopo l'Epifania grazie alle settimane bianche dove le persone in arrivo dall'estero saranno ben più abbondanti di quelle italiane.

Ad agevolare la situazione saranno anche i servizi: «Zoncolan e Forni di Sopra sono ben strutturati in questo senso già da diverso tempo, mentre Arta, con le terme, cercherà di intercettare i turisti diretti sullo Zoncolan. Ben vengano anche i nuovi eventi studiati nel Tarvisiano per il periodo delle Feste, a dimostrazione che c'è la necessaria attenzione verso i turisti». Potrà dare buoni riscontri, secondo lei anche la riapertura con nuova gestione del Centro benessere a Velt, a Sauris. «Oltre a tutto questo - evidenzia Schneider - sono sempre di grande impatto le varie manifestazioni proposte». Per Capodanno, dunque, oltre due terzi delle strutture sono prenotate.

