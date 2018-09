Montagna, crolla un fianco del Buinz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CROLLOTRIESTE Un colpo cupo e improvviso, come di tuono soffocato. Subito dopo un altra cannonata. In pochi attimi un pezzo di montagna si stacca all'improvviso dalla parete del Buinz rivelando uno strato sottostante di un giallo chiaro. Il crollo avviene in un frastuono apocalittico di massi e polverone bianco. Gli escursionisti sul piazzale del non vicinissimo Rifugio Grego si voltano di scatto, guardano il cielo verso Est sopra l'Alta Spragna, la conca ghiaiosa stretta fra Jof Fuart e Montasio, nel cuore delle Alpi Giulie. Nessuna nube...