UDINE Con 5 messe in cattedrale, una nella chiesa di San Giacomo e una in quella di San Pietro Martire, l'arciprete della parrocchia del Duomo di Udine, monsignor Luciano Nobile, è certo che non dovrà aumentare il numero delle celebrazioni per rispettare le norme di sicurezza che dal 18 maggio consentiranno ai fedeli di tornare a partecipare fisicamente all'eucarestia domenicale.

È uno dei primi conti che ha fatto appena ha saputo del protocollo che giovedì il presidente del Consiglio dei ministri aveva siglato con il presidente della Conferenza episcopale italiana dando così il via alla Fase 2 anche in ambito ecclesiale.

Un riavvio che sarà, anche in questo caso, graduale, poiché gli ingressi dovranno essere contingentati e le misure precauzionali importanti, a partire dall'accesso in chiesa e dalla distribuzione della comunione con i guanti.

Monsignor Nobile il giorno dopo l'annuncio pensa però all'aspetto positivo della notizia: «Mi rallegro afferma - Abbiamo vissuto questo fermo come una necessità per il bene comune».

Il parroco si è letto il protocollo appena è stato firmato e ha cominciato con i suoi collaboratori a fare una stima delle persone che potranno entrare nelle chiese della parrocchia nel rispetto delle norme. «Non abbiamo ancora numeri certi, ma non sarà necessario aumentare il numero delle celebrazioni. Anche perché osserva non credo che vi sarà un afflusso importante sin dall'inizio. Percepisco ancora paura tra le persone».

Non si prevedono problemi neppure nel governo degli ingressi e delle uscite, potendo far conto sui parrocchiani volontari. Piuttosto, considera, «dobbiamo studiare come conciliare i tempi della sanificazione con quello delle celebrazioni, in particolare in duomo. La domenica, infatti, le messe sono una ogni ora e mezza: tenuto conto che una celebrazione dura circa un'ora, avremo una mezz'oretta per disinfettare i banchi».

Il lockdown ha comportato l'assenza delle offerte dei fedeli e le casse della parrocchia «ne soffrono senz'altro spiega-, perché servivano per sostenere le spese ordinarie, dalle bollette della luce all'acquisto delle candele. In queste settimane ci sono state comunque offerte, ma sono state mirate per le esigenze generate dalla crisi. Tra l'altro abbiamo acquistato dei tablet affinché alcuni ragazzi potessero seguire le lezioni».

Nonostante la mancanza delle offerte, monsignor Nobile non ha però messo in cassa integrazione i tre dipendenti i sacrestani del duomo e ricorda con particolare positività «l'esperienza del catechismo online per i ragazzi, ma anche la messa della domenica sera seguita in streaming da molti bambini, che il giorno dopo mi scrivevano le loro considerazioni via mail. I legami della comunità sono rimasti vivi», conclude.

Antonella Lanfrit

