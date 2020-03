I CAMICI BIANCHI

UDINE Proseguono in richiami da parte di istituzioni e camici bianchi al buon senso e alla responsabilità, individuale e collettiva. «Il senso dei nuovi provvedimenti approvati dal Governo è che le persone si spostino dalle loro abitazioni solo per ragioni essenziali, ovvero andare al lavoro, per prestazioni sanitarie urgenti o per l'acquisto di beni di prima necessità: a seguito di questo si chiede alle persone di osservare in modo stretto le indicazioni di protezione inserite nei provvedimenti. Lo sottolinea il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, ribadendo che è necessario e urgente limitare l'assembramento e la mobilità delle persone.

IL MONITO

Monito, soprattutto ai giovani, da parte dell'Ordine dei medici. I comportamenti irresponsabili delle persone ricadono sulla tenuta del sistema sanitario, e non solo, con danni generali imprevedibili e incalcolabili: i cittadini devono iniziare a capire che stiamo vivendo un'emergenza seria. Se continuano a comportarsi come se il Covid-19 non ci fosse, non hanno compreso la gravità dell'attuale momento». Non usa giri di parole il presidente dell'Ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco, per condannare gli affollamenti che si sono registrati un po' dappertutto nei giorni scorsi. «L'unica arma al momento disponibile è il contenimento», ribadisce Rocco e l'appello è rivolto soprattutto ai giovani che pensano di non essere toccati dal virus: «Non è affatto vero che i giovani possono ritenersi immuni dal contagio o pensare di superare l'infezione senza grossi problemi; ho sentito tanti ragazzi e tante ragazze apparentemente incuranti dell'emergenza in quanto credono, sbagliando, che il virus colpisca solo gli anziani. È errato: il paziente uno' ha infatti 38 anni. Nessuno è immune dal virus. I messaggi sono chiari ed espliciti: tutti devono cambiare, almeno durante il periodo emergenziale, lo stile di vita in maniera radicale». E ancora la Regione, che per fronteggiare questi numeri, assumerà 320 unità di personale tra infermieri, per la maggior parte, medici, radiologi e operatori sociosanitari - invita a consultare la pagina del portale della Protezione civile del Fvg dove sono disponibili chiarimenti su come comportarsi. Sulla pagina è anche possibile scaricare il modulo aggiornato di autocertificazione per gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o salute. Sono tanti i quesiti, infatti, ma per chiedere chiarimenti è bene non intasare la sala operativa (Sor) già alle prese con migliaia di chiamate. Su questo provvedimento interviene anche la Prefettura di Trieste che ha diramato una nota in cui precisa che chiunque abbia la necessità di spostarsi, «dovrà dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono questa possibilità e potranno farlo producendo l'autodichiarazione che potrà essere resa all'operatore delle Forze di Polizia anche compilandola al momento e sul posto, anche se è consigliabile prepararla prima. 214 Comuni, infine, hanno dato la disponibilità a supportare il Sistema sanitario e la Protezione civile».

