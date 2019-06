«Molestie e minacce ai nonni», trentenne a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Avrebbe molestato e minacciato i propri anziani nonni per anni in modo tale da provocare in loro uno stato d'ansia e paura, costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita. E' con questa accusa di atti persecutori che un uomo di 30 anni, residente nel Friuli orientale, è stato rinviato ieri a giudizio dal gup del tribunale di Udine Mariarosa Persico. Le angherie da parte del nipote, secondo quanto ricostruito dal pm Letizia Puppa titolare del fascicolo, sarebbero cominciate nel 2009 e sarebbero proseguite fino al maggio...