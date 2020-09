LA VICENDA

UDINE Con le misure anticovid (ma non solo per quello) molti istituti sono costretti a fare ore da 45 o da 50 minuti? I minuti persi, che siano dieci o quindici, per ogni lezione, devono essere recuperati. Ma il come varia da scuola a scuola, in virtù della sua autonomia: c'è chi ha iniziato le lezioni in anticipo e chi pensa alla didattica on line, chi immagina corsi di recupero e chi insegnamenti extra. «Sono ore di lavoro pagate - spiega la direttrice dell'Usr Daniela Beltrame -. Le scuole nella loro autonomia possono anche fare lezioni da 50 minuti, ma i 10 minuti vanno recuperati, per introdurre, magari, un numero di ore di insegnamento aggiuntive. In ogni caso, alla fine dell'anno la contabilità delle ore di insegnamento deve tornare. Il dirigente scolastico, nella sua autonomia, mette questi minuti nella banca dati e li utilizza nell'ambito delle decisioni prese dal collegio docenti per introdurre altri insegnamenti scolastici».

I PRESIDI

Alla media Manzoni di Udine, per esempio, come spiega il preside Paolo De Nardo, «facciamo moduli da 45 minuti che compensiamo con la didattica digitale integrata. I 15 minuti che i docenti non fanno in aula, si recuperano così. Siamo stati costretti a suddividere alcune classi in gruppi più piccoli. Per questo, non abbiamo abbastanza organico che ci consenta l'orario pieno in presenza. La soluzione trovata è stata questa: 24 ore in presenza a settimana e le altre sei in didattica digitale integrata. In realtà i docenti fanno molto di più», dice De Nardo, che ieri ha visto nominare due maestri che gli mancavano alla primaria («Ci mancano alcuni insegnanti di sostegno e altri supplenti nell'infanzia»). Al Marinoni (che peraltro è scuola polo per le nomine slittate dal 23 settembre scorso causa chiavetta guasta), «facciamo lezioni da 60 e da 51 minuti. I 9 minuti li recupereranno con la didattica a distanza credo. Questo è un anno particolare, con il covid stiamo ancora facendo le regole, ma di norma venivano recuperate le ore con sportello, lezioni in aula, corsi di recupero per chi voleva...», dice la dirigente Laura Decio, che ancora attende la realizzazione dei moduli di edilizia leggera per ospitare le aule che le mancano. «Nel frattempo facciamo lezione anche nei laboratori. Ma quest'anno alla richiesta dei laboratori di informatica per fare il concorso docenti abbiamo risposto di no: ci servono per gli studenti». Anche al Copernico la preside Marina Bosari ha dodici aule che mancano all'appello. Per ora «facciamo ore da 60 minuti al mattino e da 50 al pomeriggio. I dieci minuti li facciamo recuperare. Abbiamo cominciato le lezioni il 7 settembre, con la prospettiva di restituire agli studenti i minuti che sappiamo che non avranno nel corso dell'anno per via dell'orario da 50 minuti. Con 15 giorni di anticipo, abbiamo recuperato diverse ore, poi affronteremo in collegio docenti la questione dei recuperi: potrebbe essere con attività a distanza o altro», dice Bosari. Allo scientifico «gli orari non sono ancora completi: facciamo 4 ore al giorno. Ma con le nomine dei supplenti penso che si stabilizzerà tutto». Lo Stellini guidato da Luca Gervasutti, invece, è stato se non il primo uno dei primi istituti in regione a fare sin da subito l'orario completo, con «sei ore da 60 minuti fin dal primo giorno. Credo siamo una delle poche scuole in regione».

Cdm

