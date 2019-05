Modifiche alla rotonda fra via Gabelli e San Rocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀUDINE Modifiche alla rotonda tra via Gabelli e via San Rocco. Palazzo D'Aronco ha infatti deciso di apportare alcune migliorie alla nuova intersezione, i cui lavori sono appena stati conclusi. L'importo dei nuovi interventi ammonta a circa di 36mila euro (Iva compresa): i lavori, che saranno conclusi entro 40 giorni, serviranno per la redistribuzione dei punti luce, potenziando l'illuminazione su tutta rotatoria; per migliorare il deflusso delle acque meteoriche (come suggerito dal Cafc), riorganizzare le aiuole verdi al fine di...