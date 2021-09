Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOBILITAZIONEUDINE Genitori, studenti e docenti in piazza anche a Udine lunedì 20 settembre. Priorità alla scuola si mobilita anche nel capoluogo friulano, con una protesta in piazza Matteotti alle 18 (salvo diverse indicazioni con la Questura) per denunciare il fatto che «nemmeno quest'estate il governo e la politica hanno fatto i compiti per le vacanze» e non è stata data «nessuna soluzione ai problemi strutturali della scuola...