UDINE «Stop al Far West sulla mobilità». Così la Uil Fpl, con Stefano Bressan, saluta il nuovo regolamento sui trasferimenti interni dei dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, che ha visto ieri la fumata bianca all'incontro fra sindacati e vertici aziendali su un documento che, complice la pandemia, è stato palleggiato per quasi un anno prima di centrare la porta. Ma, a sentire tutti gli interlocutori, dalla Cisl Fp alle Rsu con il segretario Massimo Vidotto, il gol finale è indiscutibile. E non è di poco conto, in una realtà da oltre ottomila dipendenti. Ora manca il decreto del direttore generale Denis Caporale, che conta di vararlo entro giovedì.

«Prima, non esisteva un documento simile. A parte l'ex Azienda 2, che aveva un regolamento, l'ez Asuiud e l'ex Aas 3 non ce l'avevano. Tutto veniva un po' lasciato al caso. Non è stato facile omogeneizzare realtà diverse - nota Fabrizio Oco (Cisl Fp) -. Il testo prevede criteri per la mobilità d'urgenza, d'ufficio, ordinaria e compensativa. Finora, la domanda che più sentivamo era: Perché deve spostarsi Rossi invece di Bianchi?. Adesso che ci sono criteri precisi ci sarà più trasparenza». Per esempio, per la mobilità d'urgenza, in cui il dipendente viene comandato per un periodo limitato, «fra i criteri viene data priorità all'esperienza pregressa, alla volontarietà, alla situazione familiare e personale oltre alla vicinanza al luogo del trasferimento temporaneo e alla minor anzianità di servizio». Paletti netti per la mobilità d'ufficio (che potrebbe diventare ancor più attuale in caso di riorganizzazioni introdotte dalle novità del Pnrr, come evidenzia Vidotto) che, come negli altri casi, non può comunque portare il dipendente, ricorda Oco, «oltre i 50 chilometri. Avviene di norma quando un operatore è inidoneo al lavoro in un reparto o quando ci sono delle chiusure di reparti». Ma il pane quotidiano è la mobilità ordinaria, che permette ai dipendenti che lo desiderano di spostarsi dove ci sono posizioni scoperte. La mobilità compensativa, invece, si verifica quando «un dipendente che è in un dipartimento e vuole andare in un altro trova un altro che vuole venire al suo posto, presentano la domanda e se ci sono i requisiti viene valutata». «Sul tema della mobilità abbiamo sempre ricevuto molte lamentele. Avevamo chiesto con forza questo regolamento già all'epoca del commissario e poi al direttore precedente, Braganti. Finalmente, con Caporale lo abbiamo portato a casa», dice Oco. «Siamo partiti un anno fa: con Braganti, avevamo fatto una proposta unitaria. Ma non si era riusciti a chiudere. Ora la direzione ha accolto gran parte delle nostre richieste», aggiunge Bressan (Uil). «Con la pandemia, oltre alla mobilità d'urgenza è stata molto utilizzata la mobilità temporanea - sostiene Bressan -, che non dava scadenza ai lavoratori. Una cosa che adesso non ci sarà più. Al massimo, si potrà comandare un dipendente per 30 giorni, più altri 30 solo se è d'accordo. La mobilità temporanea, che era presente nel regolamento dell'ex Aas 2 non dava garanzia al lavoratore ed è stata tolta: in passato a nostro parere è stata usata anche per fare spostamenti impropri». «Grazie alle nuove regole basta con il Far West della mobilità - prosegue Bressan -. Come Uil Fpl chiediamo anche la rotazione del personale che viene comandato perché, specialmente per la mobilità d'urgenza, non siano sempre gli stessi a doversi spostare».

Un tema delicatissimo, quello della mobilità, anche quando è volontaria, ricorda il segretario delle Rsu Massimo Vidotto, tanto che proprio l'impossibilità di spostarsi, in qualche caso, «ha alimentato la fuga dall'Azienda». «Per la prima volta riusciamo a contemperare in un regolamento le esigenze dell'Azienda e dei lavoratori. Era molto sentita l'esigenza di disciplinare questa materia. Soprattutto fra infermieri e oss ci sono persone che per anni non sono riuscite a ottenere un trasferimento tanto che questo è diventato un motivo per andarsene. Va dato atto all'Azienda di aver saputo confrontarsi sul merito e contemperare le reciproche esigenze. Ci auguriamo sia il modo per affrontare i problemi anche in futuro», rileva Vidotto. Un elemento innovativo è lo scambio compensativo fra dipendenti, che, a quanto dice Vidotto, dovrebbe trovare anche uno spazio virtuale per favorire l'incontro fra operatori reciprocamente interessati a cambiare posto. «Si creeranno delle piattaforme on line sul sito aziendale per compensare i trasferimenti fra dipendenti».

