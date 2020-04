MOBILITÀ

RONCHI DEI LEGIONARI I primi voli post Coronavirus potrebbero decollare a metà giugno dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, con mete esclusivamente domestiche, potenziate rispetto all'offerta dei mesi scorsi. È lo scenario che si prefigura e auspica il presidente di Airport Trieste, Antonio Marano, pur con tutte le cautele che pone una contingenza in cui «non si sa ancora con certezza quando riapriranno le aziende e si allenteranno le maglie per la mobilità delle persone». Variabili di peso, certo, ma che non stanno impedendo alla governance dello scalo regionale di prospettare il futuro, pur essendo ufficialmente chiusi fino al 23 aprile per disposizioni dell'Enac e con un alta probabilità che tale stop sia prolungato.

GUARDANDO ALL'ESTATE

«Siamo tuttavia fiduciosi che la stagione estiva non si perda», prosegue il presidente, e per questo «c'è un'interlocuzione in corso con le compagnie aeree per ampliare l'offerta sul mercato domestico, che rappresenta il 50% del volume dell'aeroporto». Se per ora, quindi, le mete estere restano improponibili, l'aeroporto potrebbe riaprire con alcune nuove tratte italiane, «come i voli su Palermo, Bari, Brindisi», elenca Marano. Si aggiungerebbero a quelli che erano già programmati, come i voli su Cagliari e Olbia, oltre ai collegamenti per Roma e Milano. Se in regione ferve il dibattito sulla cosiddetta fase 2, ovvero l'avvio di una riapertura graduale di attività e spostamenti probabilmente dal 3 maggio, c'è fermento per un ritorno alla vita anche nell'ambito dei trasporti aerei.

PIOVONO OFFERTE

A Ronchi, infatti, stanno arrivando le richieste di offerte commerciali da parte delle compagnie aeree, ma la società capitanata da Marano resta prudente. «Fintanto che non c'è un riavvio delle attività, le offerte sarebbero aleatorie». La strategia operativa, quindi, è quella di proiettarsi già a giugno, sorvolando non solo su aprile, ma anche su maggio. Ulteriore capitolo di riflessione è la ripartenza a pieno regime, su cui ci sono già alcuni ragionamenti chiave.

ALLEATI PREZIOSI

«La riapertura dovrà essere accompagnata da un marketing territoriale mirato, in cui l'azione di PromoTurismo Fvg sarà fondamentale afferma Marano - Se sarà difficile un riallineamento delle attività già per l'inverno 2020, siamo convinti che si centrerà l'obiettivo senz'altro per l'estate 2021». Occorrerà ripartire «anche senza i difetti del passato», sottolinea però il presidente. «Devono cioè essere attivate al meglio tutte le opportunità che offre il polo intermodale esplicita - collegamenti veloci ed efficienti con treno e bus da e per l'aeroporto. Per questo è necessario un tavolo che riunisca i diversi attori, dalla Regione a Trenitalia e Atp», la società che gestisce il trasporto pubblico locale in Fvg. Operazione non impossibile, data la sensibilità già intercettata da Marano tra gli altri interlocutori.

NEL FRATTEMPO

C'è la contingenza da gestire e se in aeroporto sono permanente attive poche unità per l'ordinaria manutenzione lo scalo deve essere pronto ad aprire nell'arco di due ore per voli di Stato e di emergenza sanitaria per un centinaio di dipendenti in queste ore si sta lavorando agli accordi per la cassa integrazione. «Sin qui abbiamo smaltito ferie e permessi», riassume Marano, «ora stiamo operando con i sindacati per l'accordo sulla tipologia di cassa integrazione da attivare: se speciale o in deroga, che ci permetterebbe un maggior respiro, potendo mettere in conto complessivamente 18 settimane».

Ma come si guarderà a questa pagina dello scalo quando gli aerei ricominceranno a rullare sulla pista? «Siamo ottimisti con realismo: l'aeroporto ha affrontato questo evento reduce da una profonda ristrutturazione, la società è sana e la reddittività è la migliore nella propria fascia di mercato. Abbiamo cioè affrontato la chiusura attrezzati per un inverno freddo e lungo sintetizza Marano - Alla riapertura dovremo presentarci senza i difetti del passato, davvero polo intermodale».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

