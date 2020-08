AMBIENTE

LIGNANO L'estate 2020 è un'estate green per Lignano Pineta e Lignano Riviera, che si confermano all'avanguardia nella mobilità elettrica e nell'utilizzo di energia da fonte rinnovabile.

Questi sono aspetti sui quali soprattutto il turista nord europeo è particolarmente attentoquando decide quale destinazione delle vacanze scegliere e quando fa la cernita delle strutture ricettive e dei ristoranti.

Consapevole di ciò la società Lignano Pineta ha stretto una partnership con Repower, primaria azienda che opera nella produzione e consegna di energia certificata tuv proveniente da fonti rinnovabili quali i propri impianti idroelettrici ed eolici, per la fornitura di energia verde e l'installazione di quattro colonnine Abb di ricarica per auto e scooter elettrici

Gli impianti sono stati collocati in piazza Marcello D'Olivo a Pineta, all'hotel President di Riviera, all'interno del Porto Turistico Marina Uno e al nuovo autolavaggio sul lungomare Kechler sempre nella zona di Lignano Pineta..

Questi punti di ricarica dall'inizio della stagione turistica a oggi contano una settantina di ricariche, alle quali vanno aggiunte quelle per e-bike, le bici elettriche, effettuate al passo barca di Marina Uno, dove le bici vengono traghettate.

All'hotel President sono presenti inoltre anche due apparecchi per ricariche di auto elettriche della marca Tesla (unici a Lignano), leader mondiale del settore e dall'inizio della stagione a oggi sono state effettuate una trentina di ricariche di queste auto così particolari.

Nel dopo ferragosto, Tesla, come già era accaduto nelle stagioni precedenti ieri aveva in programma un test drive proprio all'hotel President.

