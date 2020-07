LA PROTESTA

UDINE Protocolli e regolamenti unitari per la mobilità del personale, l'accesso alla mensa, il part time e poi assunzioni di infermieri, Oss e figure professionali per le quali «da dieci anni non si fanno concorsi, come i tecnici di radiologia», oltre che un'accelerazione del benefit in busta paga per chi ha lavorato in prima linea per il Covid, promesso dalla Regione e non ancora percepito dai lavoratori. Sono alcuni dei problemi che ieri le Rsu dell'Azienda sanitaria unica Friuli Centrale, insieme ai rappresentanti di Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Fsi-Usae e Nursid, hanno squadernato davanti all'ospedale di Udine in un appuntamento con i mezzi di informazione voluto per mettere sotto i riflettori «problemi che esistevano già prima del Covid-19 e che con la pandemia sono esplosi», ha sintetizzato il segretario delle Rsu, Massimo Vidotto. L'uscita pubblica collettiva è stata pensata dopo che sindacati e vertici aziendali hanno avuto un primo approccio via lettera, con i sindacati che hanno inviato l'elenco delle criticità al direttore generale Massimo Braganti, e per conoscenza all'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, e il manager dell'Azienda che ha prontamente risposto punto per punto. Nelle intenzioni, dunque, quello di ieri non è stata una dichiarazione di guerra, come ha precisato tra gli altri il cislino Nicola Cannarsa, quanto la necessità di evidenziare che «le questioni aperte non si risolveranno certo con un incontro con il direttore generale», ha puntualizzato Vidotto. «Vogliamo regole e risoluzione delle questioni, perché non bastano i buoni propositi», ha aggiunto. Se l'appuntamento è stato davanti al nosocomio udinese, lo sguardo dei sindacati da lì si è proiettato su tutta l'Azienda Friuli Centrale, la più grande della regione con i suoi 10mila dipendenti e un territorio che va da Sappada a Tarvisio e poi corre già fino a Lignano. «Lo sguardo deve essere per tutto il territorio, che in questo momento è il più trascurato», ha proseguito il segretario delle Rsu, in pieno accordo con il segretario generale della Cgil Fp, Andrea Traunero, per il quale oggi «al territorio non si dà la possibilità di crescita, il contrario di quanto si era promesso con la riforma».

LA MOBILITÀ

Il personale, secondo il racconto dei sindacati, nel periodo dell'emergenza Covid si è trovato a fare i conti con «trasferimenti improvvisi e selvaggi, ma siamo stati zitti, consapevoli del momento. Speravamo però che, passata l'emergenza, fossero prese in considerazione le necessità dei dipendenti», ha riassunto il segretario delle Rsu. Invece, «ci sono richieste di spostamento che non ricevono risposta da anni. Una condizione insopportabile». In tema di dipendenti, fa arrabbiare non aver potuto ancora godere del compenso per aver operato in prima linea per il Covid. «Alla Regione chiediamo rispetto», ha affermato uno operatore impegnato in quei giorni in terapia intensiva. Il punto è che i fondi sono già stati stanziati, ma non è ancora completo il computo di chi ha diritto e in che quota. Un'operazione che devono fare le Aziende. L'Azienda Friuli Centrale «ha registrato ritardo soprattutto per i limiti dei sistemi informatici che abbiamo ha sottolineato Vidotto -, è un dramma: per il parco Pc e per gli applicativi che sono in uso al sistema sanitario regionale siamo agli anni Ottanta».

LISTE DI ATTESA

Diverse le preoccupazioni dei sindacati rispetto alle ripercussioni che tale situazione genera nei servizi ai cittadini: il recupero delle prestazioni bloccate per l'emergenza Covid, «in alcuni casi non ci sono stati ancora i richiami dopo l'emergenza», ha detto Traunero; lo stato dei Dipartimento di prevenzione: «Lì abbiamo rapporto di 0,6 operatori per 10mila abitanti, 5 volte in meno del rapporto che si ha in Veneto. La Lombardia ha il doppio del nostro personale attivi per la prevenzione e per far arrivare i pazienti in terapia intensiva», ha concluso Vidotti; i servizi sotto utilizzati per mancanza di personale, come la Tac donata da Confindustria.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA