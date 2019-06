Mobilità cittadina, l'ultimatum del Pd a Fontanini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CONSIGLIOUDINE «Convocate al più presto il tavolo sulla mobilità udinese o solleveremo l'illegittimità della delibera che ha evitato il referendum sulla viabilità del centro». A dirlo, lunedì in consiglio comunale, è stata la consigliera Pd, Monica Paviotti (nella foto), che aveva chiesto all'amministrazione come mai non fosse ancora stato avviato un percorso condiviso sul futuro della mobilità cittadina previsto dalla delibera che ha permesso di bypassare la consultazione popolare: «Il tavolo con tutti i portatori di interesse,...