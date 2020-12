GIUNTA

UDINE Sta per arrivare al termine dell'iter approvativo il Piano regionale della mobilità ciclistica, il documento con cui la Regione articola il proprio sostegno alla crescita della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e alla diffusione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale. Nell'ultima seduta di Giunta, infatti, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, è stata avviata la procedura di Valutazione ambientale strategica del Piano mobilità ciclistica, atto che prelude al via libera definitivo del documento. Su proposta di Pizzimenti la Giunta ha anche approvato e autorizzato la sottoscrizione di Convenzioni quadro con gli atenei di Udine, Trieste e lo Iuav di Venezia, per la collaborazione scientifica e l'alta formazione in un ampio spettro di temi. Si riferiscono, sostanzialmente il governo del territorio e del paesaggio. Ciò a supporto dei processi di revisione del Piano generale territoriale, di riforma urbanistica e di implementazione e gestione del Piano paesaggistico regionale. «Le forme di collaborazione scientifica che si potranno attivare con questa iniziativa sono molte ampie ha spiegato Pizzimenti e sarà compito della Regione individuarne nel dettaglio i contenuti, che saranno oggetto di convenzioni attuative da redigere anche sulla base delle proposte del gruppo di progetto, del gruppo di lavoro inter direzionale e della direzione scientifica del Piano del governo del territorio». Intanto da domani in Consiglio regionale, dove a coordinare il gruppo M5S è arrivato il consigliere Cristian Sergo in un previsto avvicendamento con Ilaria Dal Zovo in carica dal maggio 2019, comincia la «maratona» per l'approvazione dei documenti finanziari per il prossimo anno, tra cui la legge di Stabilità 2020. Domani ci sarà l'esame e la votazione del progetto del Bilancio di previsione del Consiglio stesso per il triennio 2021-2023, con relatore Simone Polesello della Lega. A seguire, Alessandro Basso per la maggioranza e Roberto Consolini con Furio Honsell per l'opposizione relazioneranno la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2021. Quindi ci saranno le illustrazioni del collegato alla manovra di bilancio per il prossimo triennio l'ultimo dell'attuale maggioranza di Governo -, della legge di Stabilità 2021 e del bilancio di previsione triennale, con diversi relatori in Aula. Ci sarà quindi l'esame e il voto delle norme sulle norme finanziarie e, al termine, l'Aula sarà impegnata nell'esame degli eventuali ordini del giorno e nelle dichiarazioni di voto rispetto agli stessi.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA