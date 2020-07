I DATI

UDINE Donna, sopra i 41 anni, dipendente nel settore privato: è la fotografia di chi subisce vessazioni sul posto di lavoro, secondo i dati 2019 dello Sportello Antimobbing, nato nel 2007 su iniziativa dell'allora Provincia di Udine. Ai numeri dell'anno scorso, però, si uniscono anche quelli dei due mesi di lockdown che non hanno fermato il fenomeno. Il trend 2019 ha spiegato ieri la coordinatrice Cristina Caparesi, facendo il punto della situazione a Palazzo D'Aronco assieme all'assessore Elisa Asia Battaglia -, continua abbastanza in linea con gli altri anni: ci sono stati 166 primi accessi al servizio e 118 persone seguite.

L'ANALISI

Come detto, la maggioranza di esse (78, il 66per cento) sono donne; per quanto riguarda le fasce d'età, la più colpita è quella dai 41 anni in su: rappresenta il 76per cento dei casi riguardanti le lavoratrici e il 67per cento di quelli dei lavoratori e ad essere colpite sono soprattutto persone con una buona formazione scolastica: diploma superiore (60 casi su 118 totali) o laurea (36 casi). Stando ai dati, il mobbing è più diffuso nel settore privato: 81 lavoratori contro i 37 di quello pubblico. Le cause presunte di disagio lavorativo sono riconducibili a mutamenti aziendali in 16 casi, seguiti a ruota (14 casi) dai fattori di carattere socioanagrafico e da assenze prolungate, congedi e permessi (9 casi). La figura del vessatore è rappresentata in maniera abbastanza egualitaria tra maschi e femmine (rispettivamente 44 e 41 casi) e si tratta soprattutto di superiori o titolari (93 casi), ma anche colleghi (30) mentre solo in 4 casi, la molestia è riconducibile a un collaboratore gerarchicamente inferiore. Tra le forme più frequenti di mobbing, ci sono l'umiliazione e le critiche (71 segnalazioni), l'eccessivo controllo sul lavoro (43), la marginalizzazione delle attività lavorative, lo svuotamento delle mansioni e l'attribuzione di compiti esorbitanti. Le criticità rilevate, invece, riguardano soprattutto le relazioni e la conflittualità con colleghi superiori, seguite da una problematica organizzazione del lavoro e dalle violazioni dei diritti. Le conseguenze del mobbing? In 14 casi hanno portato al licenziamento, in 5 alle dimissioni.

I NUMERI

I dati dello Sportello hanno anche fotografato la situazione durante i due mesi di lockdown che hanno registrato comunque 60 richieste: «Ci sono stati casi di persone cui, solo a loro, non veniva concesso lo smart working ha spiegato Caparesi -, oppure che con lo smart working venivano ancora più isolate. La verità è che se si vuole vessare, si vessa». Il punto di ascolto antimobbing è attivo gratuitamente a Palazzo Belgrado, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 16. A disposizione degli utenti c'è un'equipe multidisciplinare che comprende un avvocato, uno psicologo, un medico specialista e personale di supporto.

Alessia Pilotto

