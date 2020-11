(an.la.) Si sono aggiunti altri 3 milioni ieri in Aula consigliare a Trieste alla dotazione del disegno di legge regionale «Misure finanziarie urgenti» che è stato approvato all'unanimità con una dotazione finanziaria complessiva di 72,3 milioni, dei quali 17,6 milioni destinati alla sanità e la restante quota alle attività produttive. Per questa voce, 24,6 milioni sono destinati a copertura di una nuova legge per la ripartenza che sarà depositata in Consiglio a dicembre ma sarà varata all'inizio del prossimo anno. I tre nuovi milioni inseriti ieri nel provvedimento copriranno interventi a favore di sport e cultura. Per il resto, la provvista finanzierà con 5,8 milioni i fondi anticrisi erogati tramite Mediocredito; con 17,8 milioni il Fondo di rotazione in agricoltura e con 3,5 milioni l'acquisto di auto ibride. Quest'ultima voce probabilmente consentirà di scorrere le domande che sono in attesa da febbraio. «Abbiamo fatto un ulteriore sforzo in un momento straordinario che richiede tempistiche veloci e decisioni repentine», ha affermato ieri in Aula l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli all'esito della votazione. «I fronti di lavoro sono tanti, le esigenze molteplici e i tempi stretti. Le risorse reperite andranno a coprire una misura che metteremo a punto a inizio 2021 per iniziative che possano sostenere la ripresa economica utilizzando tutti gli strumenti opportuni», ha aggiunto ringraziando il Consiglio regionale per aver sostenuto il provvedimento. «Siamo consapevoli che rispetto alla crisi in atto queste misure non sono esaustive ha riconosciuto - ma rappresentano un altro segnale che la Regione vuole offrire alla comunità». E proprio sulla non esaustività della norma si è concentrato il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, che ha presentato un ordine del giorno, accolto dalla Giunta, che impegna il Governo regionale a ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari dei contributi entro il 15 dicembre. «I provvedimenti anti crisi della Regione escludono per l'ennesima volta una serie di categorie di professionisti danneggiati dall'emergenza pandemica ha affermato Bolzonello -. Dopo il nostro appello, in assestamento bis, di ampliare i codici Ateco destinatari dei ristori dei precedenti interventi, ora, non c'è ancora una risposta necessaria a garantire la sopravvivenza di professionisti e piccole realtà in fortissima difficoltà». Le porte continuano a rimanere chiuse, ha proseguito il capogruppo Dem per attività come «le concessionarie e gli intermediari di servizi pubblicitari, campagne marketing e pubblicitarie, i procacciatori d'affari e le organizzazioni del terzo settore che si occupano di attività culturali, ricreative e di hobby. Tutte realtà profondamente colpite dalla crisi e per le quali avevamo chiesto e ribadiamo la richiesta di essere aggiunte nel ventaglio dei codici Ateco delle attività destinatarie dei contributi». Con l'accoglimento dell'ordine del giorno ora si apre uno spiraglio per la possibilità di ristoro anche a queste categorie. Sul fronte nazionale ieri è stato accolto dal tavolo del Turismo della Conferenza delle Regioni l'ordine del giorno promosso dall'assessore alle Attività produttive Sergio Bini per salvaguardare l'Iva ridotta per le marine nautiche e scongiurare un innalzamento dell'aliquota dal 10 al 22 per cento.

