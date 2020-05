MISURE ALLENTATE

UDINE Da lunedì riaprono parchi pubblici e aree verdi della città: lo ha deciso ieri il sindaco Pietro Fontanini con una specifica ordinanza che prevede la possibilità di accedervi solo per praticare attività motoria e sportiva individuale, restando preclusi invece giochi e attività di gruppo. Non saranno fruibili, però, le aree gioco per i bambini né le attrezzature ludico-sportive. Rimane ha specificato il sindaco -, il rispetto delle distanze di sicurezza e dell'uso della mascherina. Continueranno inoltre ad essere aperti anche i mercati, che non sono mai stati chiusi, perché riteniamo che questo vada nella direzione di una tutela dei produttori locali. I volontari delle associazioni del territorio e della Protezione Civile daranno una mano per gestire gli ingressi delle persone.

Lo stesso Fontanini, ieri a margine della riunione con i commercianti ha anche fatto un appello «affinché si promuovano il più possibile gli spostamenti a piedi o in bicicletta, sconsigliando di contro l'uso dei mezzi pubblici, perché potenzialmente pericolosi, e di quelli privati, per evitare un congestionamento improvviso della viabilità».

SOSTA A RASO

Il Comune ha anche prorogato la gratuità della sosta a raso fino al 17 maggio; per quanto riguarda i parcheggi in struttura, rimane in vigore la gratuità dalle 18 alle 22 e l'apertura 24 ore su 24.

Il Cafc, infine, ha annunciato che da lunedì saranno anche nuovamente in funzione le casette dell'acqua: il servizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole, in particolare quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti e all'utilizzo di mascherine e guanti.

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

