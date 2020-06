TRASPORTI

TRIESTE Oggi il presidente dell'Aeroporto di Trieste, Antonio Marano, sarà a Roma per «riattivare innanzitutto il volo Alitalia su Roma, cioè su un hub internazionale. Poi vedremo per quello su Milano». A ora la riapertura dello scalo il 19 giugno si annuncia priva dei collegamenti aerei con la capitale e con il capoluogo della Lombardia, prospettiva che ha suscitato immediate reazioni su tutto il territorio regionale. «La condizione dei mezzi di trasporto pubblico di fatto ora ci rende una regione scollegata», afferma il presidente Marano, esprimendo una preoccupazione condivisa con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore di riferimento Graziano Pizzimenti, trovando «forte attenzione». La trattativa con Alitalia «è in corso precisa Marano - ma è frenata dalle riorganizzazioni societarie e operative della compagnia». I tempi però stringono per riportare quanto prima Trieste Airport alle condizioni pre Covid. E oggi con Assoaeroporti, nel cui direttivo Marano rappresenta i piccoli aeroporti, «avrà una serie di incontri istituzionali nei quali cercheremo di sbloccare la situazione. La priorità è il volo su Roma, poi su Milano. Dove per ora l'aeroporto di Linate, su cui avevamo il volo per rispondere alla clientela business, è ancora chiuso». Il presidente non ha perso la fiducia di portare a casa il volo - «non tutto è perduto - afferma - ma ci vuole l'attenzione di tutto il territorio, perché essere collegati velocemente è fondamentale». La deputata di Fi Sandra Savino ieri ha depositato un'interrogazione al ministro De Micheli perché il governo faccia chiarezza sul futuro dell'aeroporto di Trieste e sui voli di Alitalia, seguita dalle prese di posizione del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, del capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Claudio Giacomelli e della la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro

