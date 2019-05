CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRAGGIO CASAUDINE Ammontano ad oltre 58 milioni di euro i fondi che la Regione mette in campo nel 2019 per la casa. Lo attesta una deliberazione approvata dalla Giunta, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, con la quale assume formalità il Piano casa 2019, attuativo dell'ultima annata del Piano triennale 2017-2019 varato dalla precedente Amministrazione.LE RISORSE In particolare, il documento mette in preventivo una spesa corrente pari complessivamente a 21,177 milioni di euro su tre direttrici d'intervento: al...