IL TERRORE

LIGNANO «Se lo conoscete, sapete che mio padre è una roccia. Ma stanotte (ieri, ndr) ha avuto paura che fosse finito tutto. Sono le parole che mi ha detto: credeva di morire per mano dei rapinatori. Ora è dolorante, ma ha dimostrato ancora una volta di essere forte». Massimiliano Spartà, figlio di Giuseppe e, l'86enne rapinato a Lignano nella notte tra giovedì e venerdì, ha saputo del terrore vissuto dal padre ieri mattina. In via Giardini a Pineta, l'impalcatura montata sul palazzo nel quale trova posto anche l'appartamento di Giuseppe Spartà, ha fatto da apripista alla rapina. «I malviventi - spiega ancora Massimiliano - si sono arrampicati e hanno raggiunto la finestra del bagno di mio padre. L'hanno forzata e poi bloccata con della carta. A quel punto sono entrati. Era approssimativamente l'una del mattino, Giuseppe si era addormentato dopo aver visto Milan-Juventus in televisione. Ha sentito il frastuono dell'intrusione e immediatamente si è trovato di fronte ai due rapinatori. Lo hanno immobilizzato subito, usando la cintura dei pantaloni per legare le caviglie. Poi gli hanno ficcato un fazzoletto in bocca per non farlo parlare. Lui voleva collaborare, aveva paura, chiedeva che gli fosse tolto il fazzoletto. Ha provato anche a mordere la mano di uno dei rapinatori. Intanto loro stavano rovistando dappertutto. In dieci-quindici minuti, dopo le botte e il terrore, se ne sono andati con la refurtiva. Mio papà a quel punto è riuscito a liberarsi e si è precipitato da una vicina per chiedere aiuto. Poi sono arrivati i carabinieri e lui è stato portato in ambulanza in ospedale. Ora ha quattro coste incrinate e diverse echimosi. Ma in generale sta bene, è una roccia. Il temperamento di mio padre è noto. Mi ha detto che pensava di non farcela, ma è ancora con noi». Massimiliano Spartà ha collaborato a lungo con il padre nella gestione del bar Frecce Tricolori di Pineta, uno dei punti di riferimento dell'estate lignanese.

LE REAZIONI

Grande impressione e incredulità per quanto accaduto all'imprenditore Giuseppe Spartà, detto Pippo. «Quanto accaduto - dicono i lignanesi - speriamo sia un caso isolato, ma nonostante ciò mette parecchia paura». La mente è tornata alla tragedia del settembre 2012, quando una rapina finì con la morte di Rosetta Sostero e Paolo Burgato nella loro villa di via Annia a Sabbiadoro. Giuseppe Spartà è di origini siciliane: nato a Randazzo in provincia di Catania il 24 settembre del 1934, da diversi anni vive in Friuli. È stato maresciallo dell'aeronautica a Rivolto nelle Frecce Tricolori. Nel 1972 quando Lignano era in pieno sviluppo riuscì ad ottenere la concessione di un tratto di arenile sulla spiaggia di Pineta. Decise di costruire un bar cui mise il nome Frecce Tricolori. Anni fa fu rapinato e aggredito mentre rientrava in appartamento. «Sono rimasto scioccato di quanto accaduto dice il sindaco Luca Fanotto . Mi dispiace molto per la vittima e siamo vicino ai suoi familiari».

Enea Fabris

