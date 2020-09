STRANIERI

UDINE (al.pi.) Nuove linee guida per i minori stranieri non accompagnati: l'amministrazione verserà alla famiglia ospitante una quota di 20 euro al giorno, risparmiando così rispetto ai circa 100 euro di una struttura d'accoglienza. Ieri, la giunta ha approvato le linee guida per disciplinare il collocamento dei migranti under 18 affidati al Comune (quelli, cioè, che arrivano sul territorio comunale senza i genitori o adulti legalmente responsabili), presso i parenti fino al quarto grado, disposti ad ospitarli fino alla maggiore età. In questi casi, infatti, spetta al Municipio trovare loro una sistemazione, presso strutture, parenti o famiglie. «Il Comune - ha spiegato l'assessore all'assistenza sociale Giovanni Barillari -, prevede, con questo documento, di erogare, a titolo di rimborso per l'accoglienza del minore, una quota pari a 20 euro a giorno alla famiglia ospitante. Tale esborso, considerando che un minore non accompagnato costa una media di 100 euro al giorno (anticipati dal Comune e poi rimborsati dal Ministero dell'Interno per la quota di 45 euro e dalla Regione per la restante parte), determina un importante risparmio di soldi pubblici e permette al Comune di esporsi per una quota inferire rispetto a quella attualmente anticipata. Tuttavia, il valore principale di questo provvedimento riguarda la possibilità data al minore di crescere e maturare all'interno di un ambiente familiare, da considerarsi sempre la scelta ottimale». Il contributo spetterà solo alle famiglie che rispettano una certa fascia di reddito, legata ai limiti fissati per l'assegno sociale (per il 2020, pari a 5977 euro). Le linee guida verranno adottate in via sperimentale a partire da quest'anno su un numero di casi, individuati dal competente Servizio Sociale Professionale, non superiore al 25% dei minori attualmente accolti e potenzialmente destinatari del servizio.

