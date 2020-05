IN COMMISSIONE

TRIESTE Le strutture che accolgono i minori non accompagnati in Regione d'ora innanzi dovranno rispettare un regolamento gestionale riguardante, tra l'altro, la vigilanza e le attività dedicate ai minori.

I Comuni resteranno liberi di scegliere la struttura in cui inviare i minorenni, ma se i luoghi individuati non rispetteranno il Regolamento regionale, l'amministrazione non salderà all'ente locale la differenza del costo della retta (solitamente dai 70 ai 100 euro al giorno) tolti i 45 euro al giorno che versa lo Stato. È questa una delle materie contenute nel disegno di legge 93, il cosiddetto Omnibus, che in questi giorni e fino a oggi è all'attenzione delle Commissioni consiliari, prima di approdare in Aula.

Ieri è stato l'assessore alla Sicurezza e all'Immigrazione Pierpaolo Roberti a illustrare l'articolo della norma il 23 del Capo IV in cui si prevede l'introduzione del requisito minimo organizzativo e gestionale per i servizi di seconda accoglienza riservati ai minori stranieri non accompagnati, di fatto il «cappello» normativo per stendere un Regolamento puntuale. Si prevede anche che il Programma per l'integrazione sociale delle persone stranieri immigrate «passi da triennale ad annuale ha affermato - visto che stiamo lavorando sulla nuova norma specifica sull'immigrazione», che nelle previsioni dell'assessore sarà pronta entro la fine dell'anno. Il Piano triennale per l'immigrazione era stato introdotto nella scorsa legislatura e quest'anno avrebbe dovuto essere rinnovato quello in scadenza. Da qui la decisione di intervenire in questa sede per la modifica della durata del Piano da tre a un anno -, che evita così la stesura di un nuovo documento triennale.

Una decisione avversata dal consigliere d'opposizione di Open Fvg Furio Honsell - «la maggioranza ha ribadito una linea ideologica e demagogica» - e sostenuta, invece, dal consigliere della Lega, Antonio Calligaris. «La scelta annuale ha affermato Calligaris semplifica il programma educativo per seguire in maniera migliore e più veloce un fenomeno che muta velocemente».

Quanto al Regolamento per le strutture che accolgono i minori, «è necessario ha aggiunto il consigliere del Carroccio -, dato che in precedenza erano sostanzialmente equiparati agli ospiti di una casa di riposo». Sin qui il funzionamento delle residenze era collegato infatti solo a requisiti strutturali ed edilizi. Da quando sarà operativo il regolamento immaginato dalla Giunta regionale, «saranno fissati i requisiti per i servizi offerti dalle cooperative e saranno i Comuni beneficiari dei servizi - conferma Calligaris a controllare che siano garantite da parte delle strutture ospitanti la cura, l'educazione, l'alfabetizzazione dell'italiano, le uscite, le segnalazioni dell'allontanamento, un numero adeguato di operatori, il controllo e la responsabilità sui giovani ospiti». Si sono concentrate sulla modifica temporale al Piano dell'immigrazione anche le osservazioni del consigliere Andrea Ussai (M5S) e della dem Chiara Da Giau, che ha sostenuto come «il limite di questo intervento sta nel fatto che la visione non può essere legata alle emergenze e alle immediatezze, ma a un fenomeno strutturale dai lunghi orizzonti».

Roberti ha ribattuto di non aver intenzione «di portare un provvedimento su base triennale, perché basato su una legge che non condividiamo». Per quanto attiene, invece, il contributo di competenza sulla Sessione europea, Roberti ha attaccato i documenti governativi perché in essi «si parla solo di sbarchi di immigrati via mare dal canale di Sicilia e di accordi con gli Stati africani, ma non delle problematiche inerenti la cosiddetta rotta balcanica via terra che, purtroppo, coinvolge innanzitutto il Friuli Venezia Giulia». Le commissioni ieri hanno analizzato anche gli articoli su istruzione e lavoro di competenza dell'assessore Alessia Rosolen la quale, a proposito della futura organizzazione della scuola in epoca Covid-19 ha ripetuto che «non abbiamo ancora ricevuto neppure un'indicazione scritta da parte del ministero dell'Istruzione». Di rimando il consigliere pentastellato Mauro Capozzella ha auspicato che «invece di sollevare polemiche strumentali si agisca presto e bene nel campo della scuola ma anche in quello del lavoro che attualmente è la prima e più seria preoccupazione cui far fronte con risposte certe e immediate». Intanto la Cisl Fvg sollecita «a lavorare per un Protocollo regionale sulla sicurezza delle scuole».

