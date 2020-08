L'ALLARME

UDINE Solo quattro giorni fa erano 89, ora sono già più di 100 i minori stranieri non accompagnati arrivati a Udine. «Numeri ha detto l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -, più che triplicati rispetto all'anno scorso, quando dal primo giugno al 31 agosto ne erano arrivati 31. Anche oggi (ieri, ndr), ne sono arrivati altri due dal Bangladesh: uno si è presentato fuori dalla Cavarzerani e uno al comando della polizia locale, cosa che indica che conoscono la prassi». Da giorni ormai, Ciani, assieme al collega delegato alla salute Giovanni Barillari, è impegnato a fronteggiare la situazione: i nuovi arrivi, infatti, si sommano ai ragazzi già accolti nei periodi precedenti e, a complicare ulteriormente le cose, c'è l'emergenza sanitaria; la scorsa settimana, ad esempio, Palazzo D'Aronco ha stipulato una convenzione per un mese anche con la cooperativa Aedis che ha messo a disposizione una struttura da 30 posti per i minori che devono fare la quarantena, al costo di circa 136 euro al giorno (più Iva) per un totale di quasi 123mila euro. «Questo ha spiegato Ciani -, perché il fenomeno migratorio non porti anche un enorme problema sanitario: rispetto a mesi fa, infatti, prima di collocare queste persone nelle strutture di accoglienza, è necessario fare il tampone. Spendiamo dagli 80 euro in su al giorno per l'accoglienza normale e arriviamo vicino ai 150 al giorno per le quarantene. La scorsa settimana abbiamo lavorato giorno e notte per trovare una soluzione perché erano stati trovati due minori positivi al virus: penso che i cittadini non ci paghino lo stipendio per fare questo, ma la situazione ci impone di occuparcene per evitare rischi sanitari. Ci si trova quindi a dover spendere soldi pubblici, quando con controlli serrati al confine il problema si rivolverebbe. Stiamo aspettando che il ministro si renda conto della gravità della situazione. Spero che qualcuno si assuma la responsabilità non solo del lavoro che i Comuni stanno facendo, ma anche delle risorse che ci troviamo a spendere». Gli arrivi, però, sembrano non rallentare: «Negli ultimi tempi, ce n'è ogni giorno, soprattutto dal Bangladesh e dal Pakistan. È già capitato di avere difficoltà a trovare nuovi spazi tanto che li abbiamo dovuti tenere in luoghi di proprietà del Comune, come un garage della polizia locale. Con le nuove convenzioni, abbiamo trovato posti per tutti, ma siamo praticamente pieni. C'è uno sforzo immane da parte delle forze dell'ordine per quanto riguarda i maggiorenni e della polizia locale sui minorenni e questo distoglie il personale dai normali servizi: è un problema serissimo, una pattuglia perde ore e ore per seguire questi casi». Che, appunto, sono di competenza dei Comuni: «È un tema delicato ha specificato Ciani -, perché si tratta di minori: non si tratta però di bambini abbandonati, nella stragrande maggioranza dei casi dichiarano 17 anni e molte volte risulta subito evidente che ne hanno di più. Spesso addirittura, all'inizio dicono di avere 17 anni e successivamente ammettono un'età diversa. Se però qualcuno si dichiara minorenne, è tutelato dalle normative e i Comuni sono obbligati ad accoglierlo. Questa situazione sta mettendo in crisi le amministrazioni che si trovano a gestire un fenomeno delicatissimo. Il problema è che i Comuni sono lasciati soli, a parte il supporto che ci si dà per aiutarsi in un momento emergenziale. La questione mette in crisi i Comuni più grandi, ma per i piccoli diventa praticamente ingestibile, perché non hanno il personale e le strutture. Noi abbiamo una collaborazione costante con la Prefettura e la Regione, ma di fatto non risolve il problema. La soluzione è evitare che queste persone arrivino qui. La cosa che lascia perplessi è che non si voglia prendere seriamente in considerazione la problematicità della questione. Speriamo ha concluso Ciani -, che al ministero dell'Interno si rendano conto che oltre a Lampedusa, la Sicilia e gli sbarchi c'è un clamoroso problema sulla rotta balcanica. Attendiamo con trepidazione l'arrivo del ministro, ma per ora ciò che emerge è che al non si rendano o non vogliano rendersi conto del problema».

Al.Pi.

