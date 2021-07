Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Disavventure di percorso nella campagna vaccinale regionale. Fra difficoltà incontrate da genitori intenzionati ad immunizzare il proprio figlio minorenne e lettere destinate ai sessantenni ancora non vaccinati recapitate però all'indirizzo di persone morte da tempo.MINORIFra lunedì e ieri mattina, a quanto segnalato, chi avesse provato a prenotare in una struttura della provincia di Udine la prima dose per un minorenne...