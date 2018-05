Minori, in Italia povertà educativa ma il Friuli VG è la Regione migliore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOUDINE È il Friuli-Venezia Giulia la Regione italiana più favorevole per un minore, con il minor tasso di povertà educativa che colpisce bambini e ragazzi, ovvero quella condizione che li priva delle opportunità necessarie per apprendere, sperimentare e coltivare le proprie competenze e aspirazioni. È quanto emerge dal rapporto Povertà educativa e resilienza in Italia diffuso ieri da Save the Children.Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona infatti all'ultimo posto della classifica delle regioni italiane con il più alto tasso di...