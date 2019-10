Minorenne: «Io, stuprata due volte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDAGINI APERTEUDINELa Procura di Udine ha aperto un'inchiesta per fare luce su un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una ragazzina friulana di 15 anni, che ha raccontato di essere stata abusata, in due occasioni, in città da tre giovani stranieri.La vicenda risale alla scorsa estate, ma la notizia si è diffusa solo ieri dopo che sui social network sono trapelate alcune indiscrezioni sul caso.IL RACCONTOA fine agosto l'adolescente sarebbe stata violentata da un giovane straniero in un edificio dismesso di via Buttrio, alla...