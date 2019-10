Minoranze linguistiche, un corso per amministratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVITÀUDINE Al via il primo corso per amministratori e dipendenti pubblici per approfondire la tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche. Domani ci sarà la presentazione con una relazione della giurista Elena D'OrlandoUn'opportunità per tutti gli enti pubblici del Friuli per cogliere al meglio i contenuti e le possibilità offerte dalle norme e dai contributi della legislazione a favore delle minoranze linguistiche. È quanto propone l'Assemblea della comunità linguistica friulana, grazie alla collaborazione dell'Università di...