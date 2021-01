LE REAZIONI

UDINE È un fuoco di fila. Le minoranze dopo la decisione del Tar, che ha concesso la sospensiva dell'ordinanza di chiusura delle scuole superiori friulane fino al 31 gennaio, non risparmiano critiche al presidente della Regione che ha annunciato (e in serata ha firmato) una nuova ordinanza.

«Ora le solite polemiche di Fedriga non servono a nulla. Certo rimane la preoccupazione per i drammatici dati Covid di questa Regione ma non si perda tempo, si rispetti la sentenza del Tar e si lavori subito perché a rimetterci non siano studenti e famiglie. La Lega ha messo la nostra regione fra le condizioni peggiori d'Italia dal punto di vista sanitario e in ritardo gravissimo sui trasporti: non ha saputo usare l'autonomia e se la prende col Governo», afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, ricordando che «a fronte della stessa sentenza altre Regioni hanno scelto di adottare misure per aprire anziché andare allo scontro».

«Non si insista con contenziosi inutili: serve subito la massima sicurezza per assicurare la riapertura della scuola», gli fa eco in una nota il consigliere regionale Diego Moretti (Pd) che chiede «coerenza. Dopo essere andato in piazza a favore delle riaperture e aver dichiarato per settimane che tutto andava bene - conclude Moretti - a fronte dell'attuale situazione dei contagi e dei ricoveri, Fedriga e la sua Giunta inizino a prendere seriamente in considerazione le nostre proposte sulla scuola». Secondo il M5S la giunta Fedriga «per rispondere al Tar smentisce se stessa». La decisione del Tar, infatti, dicono i consiglieri regionali grillini, «conferma quanto dicevamo all'indomani di quell'ordinanza: non ci sono evidenze scientifiche sul ruolo delle scuole nella trasmissione del contagio. Lasciano perplessi le dichiarazioni dell'assessore Rosolen che, nell'annunciare una nuova ordinanza in materia, sottolinea che verranno incrementati i dati e le evidenze scientifiche che dimostrano il collegamento tra contagio e mobilità continuano gli esponenti pentastellati. Una sorta di ammissione di colpa da parte della Giunta regionale, la quale, per difendere le proprie decisioni di fronte al Tribunale amministrativo di fatto ci dice di non essere stata in grado di adeguare il trasporto pubblico locale alle esigenze evidenziate dal Covid.

A sollecitare «un ripensamento sulla linea finora tenuta rispetto al mondo dell'istruzione è anche il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, aggiungendo anche che «la mancata riapertura delle scuole superiori in data 7 gennaio ha costituito una sconfitta per tutto il sistema istituzionale». Secondo lui «è mancato un lavoro di organizzazione preventiva da parte delle Istituzioni nella gestione dell'apertura degli istituti scolastici. Questo è certamente vero per il sistema del trasporto pubblico locale (al quale, fino a dicembre inoltrato, non erano state date risposte), ma lo è anche per tutti gli aspetti relativi al tracciamento». Secondo Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) «la decisione del Tar deve invitare la Giunta Fedriga a un atteggiamento meno semplicistico sul tema importantissimo della scuola secondaria».

«La tutela della salute di tutti e la volontà di evitare la saturazione degli ospedali sono priorità che, in questa fase così delicata, non possiamo sottovalutare. La ripresa delle lezioni in presenza è certamente una priorità per tutti e avverrà appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Pertanto, in Friuli Venezia Giulia, la didattica resterà a distanza almeno sino al 31 gennaio», afferma in una nota il consigliere regionale Simone Polesello (Lega). «Fedriga e Rosolen hanno fatto bene a ripristinare la normalità. Ciò che è accaduto costituisce uno spiacevole episodio e la giustizia va sempre rispettata. Tuttavia, questa volta, non posso essere d'accordo con le decisioni del Tar», afferma Alessandro Basso (FdI). Laura Stabile (Fi), che ha accolto «con sollievo e un po' di speranza le decisioni dei Tar sulla riapertura» degli istituti sollecita l'avviamento di «percorsi seri, sicuri e condivisi per tenere aperte le scuole»

