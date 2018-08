Minoranza critica sulla pagina social del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Che il nuovo corso della comunicazione istituzionale del Comune di Udine non piaccia a tutti, si era capito già in questi giorni; sulla pagina facebook di Palazzo D'Aronco sono infatti comparsi numerosi post di protesta, indignazione e ironia degli utenti: a scatenare la polemica era stato soprattutto un post in cui il Municipio chiedeva come affrontare il problema immigrazione e, a rinfocolarla, le successive interazioni di botta e risposta tra la stessa pagina istituzionale e i commentatori (alcuni dei quali hanno anche...