LE ANALISIUDINE Eseguiti in Fvg tutti i test sul minestrone alla listeria: nessuna traccia del batterio. In Friuli Venezia Giulia, insomma, si può tirare un sospiro di sollievo dopo i controlli eseguiti sulle confezioni di surgelati Findus, su disposizione del Nucleo anti sofisticazioni di Udine, in accordo con il Ministero della salute. Sono tutti negativi. I surgelati, cioè, non contenevano il batterio. I sequestri erano stati eseguiti dai carabinieri del Nas, comandati del capitano Fabio Gentilini, sia in un punto vendita di Trieste, dove...