Minacciato col punteruolo e derubato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Lo hanno colto di sorpresa, verso l'orario di chiusura, quando non c'era nessuno in negozio e mentre lui era intento a effettuare alcuni conteggi della sua attività. Gli hanno puntato contro un oggetto appuntito e gli hanno sottratto il denaro contante che aveva in negozio, nel borsello e nel fondo cassa. Due rapinatori sono entrati in azione così intorno alle 19 di martedì, in un'edicola in via San Rocco a Udine, ma sono stati subito identificati e denunciati dalla Polizia di Stato. I due uomini hanno fatto ingresso...