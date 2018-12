Minaccia gli avventori del bar con due coltelli, denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARABINIERICODROIPO Entra in osteria a Codroipo brandendo due coltelli di grosse dimensioni e minacciando gli avventori del locale, per poi dileguarsi su una bici rubata.È stato denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 34 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, già colpito in passato da un divieto di ritorno nel comune di Codroipo.L'accusa per lui è di minaccia aggravata, furto aggravato, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione del divieto di ritorno. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri,...